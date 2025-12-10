Giovanni Allevi in città: in San Barnaba assisterà alla sua «Rapsodia»

Andrea Faini

Il musicista marchigiano la scrisse nel 2018 per il chitarrista bresciano Giulio Tampalini «come un abito su misura per lui»: sarà ospite della rassegna «Brescia suona»

2 ' di lettura

Giovanni Allevi durante un concerto a Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Ci sarà anche Giovanni Allevi, stasera, mercoledì, alle 20 all’auditorium San Barnaba (dove è già annunciato il tutto esaurito), per assistere al concerto della rassegna «Brescia suona», dove il chitarrista Giulio Tampalini, con l’Alberto Ginastera Symphony Orchestra diretta da Mihyang Lee, eseguirà la sua «Rapsodia italiana». Al maestro Allevi il premio dell’Ail: «Senza più maschere noi siamo luce» Il musicista marchigiano – reduce da un ritorno sulle scene da tutto esaurito nei giorni scorsi a