Gazich: un concerto per l’arcangelo Michael, «mia fissazione»

Il musicista bresciano sarà alla chiesa della Disciplina di Calvisano alle 17.30 con brani dedicati agli angeli: «Queste figure sono sempre state una mia ossessione»

2 ' di lettura

Giovannangelo De Gennaro, Michele Lobaccaro, Michele Gazich, Francesco Cielo - Foto/Vincenzo Di Terlizzi

Michele Gazich ci risponde in viaggio. In questi giorni il musicista è in tournéé fra Toscana e Umbria con il progetto «Al buio la musica è più forte», concerto civile che esegue con il suo collaboratore più stretto, Marco Lamberti. A Brescia lo presenteranno il 16 dicembre a Casa della Memoria come conclusione degli eventi in ricordo del cinquantesimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. Ma ci sarà occasione di ascoltarlo dal vivo già stasera: in questo periodo sta portando in giro