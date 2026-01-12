Giornale di Brescia
MusicaBrescia e Hinterland

EroCaddeo a Elnòs: «Mi ispiro ai cantautori del passato»

Francesca Marmaglio
Il cantante sardo, secondo classificato all’ultima edizione di X Factor, ha fatto tappa al centro commerciale di Roncadelle con il suo instore tour
Secondo posto all’ultima edizione di X Factor e un ep, «Scrivimi quando arrivi (punto)», che racchiude i nuovi brani «Parlo ancora di te», «Metti che domani te ne vai», «Cani», «Luglio». EroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è una delle voci emergenti del pop italiano.

Il cantautore

Il cantautore sardo, che si è messo in luce nel talent in onda su Sky nella squadra guidata da Achille Lauro, ha fatto tappa con il suo instore tour al centro commerciale Elnòs di Roncadelle.

Ad accoglierlo i suoi fan, che oltre ad abbracciarlo sono stati spettatori di un breve showcase: EroCaddeo, che già aveva dimostrato una vena ironica sul palco di X Factor, non si è risparmiato rispondendo anche ad alcune domande: «Ho un sogno nel cassetto – ha detto al pubblico – giocare con la Nazionale italiana cantanti, senza rompermi una gamba possibilmente. Per quale squadra di calcio tengo? Mi piace il Cagliari, ma tifo il Milan».

A chi si ispira

E a chi gli chiede se ha qualche cantante da cui trae ispirazione dice: «I cantautori della vecchia generazione. Ho ascoltato tanto Dalla, Battisti e De Gregori. Come percorso musicale, fra gli artisti attuali, invece, mi piace molto Calcutta. Non disdegnerei un duetto con Mahmood».

Finto timido, con la battuta pronta, EroCaddeo ha cantato, voce e chitarra, «Luglio», «Cani» e «Punto», il singolo in rotazione ora nelle radio. Il cantautore ha da poco annunciato il suo primo tour nei club per la primavera del 2026, intitolato «Scrivimi quando arrivi (punto) Live tour» di sette date: si comincia il 7 aprile da Bologna, due date a Milano il 20 e il 21 aprile e si chiude a Roma il 24 aprile.

