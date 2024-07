Finardi mercoledì a Gussago: «Interpreto i classici a modo mio»

Giacomo Baroni

Dopodomani alle 21.30 il cantautore farà da apripista al festival Jazz on the road: appuntamento a Palazzo Caprioli

Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile - Foto Roberto Cifarelli © www.giornaledibrescia.it

«Da cinquantadue anni Eugenio Finardi, condannato a cantare Finardi; fine pena: mai. "Euphonia Suite" è una delle mie ricerche di libertà». Mercoledì sera inizierà la ventunesima edizione del festival Jazz On The Road, che proseguirà fino a sabato 20 luglio. Sei gli spettacoli in cartellone, protagonisti in ordine sparso il quartetto Potter, Mehldau, Patitucci, Blake al Teatro Sociale, il progetto The Loom di Giacomo Papetti in piazza del Mercato, Shai Maestro e Maria Pia De Vito a Santa Giulia,