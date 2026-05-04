Festival pianistico: Lortie e i tanti volti di Chopin

Chopin, poeta del pianoforte? Quanto sia riduttivo questo luogo comune lo si è potuto misurare questa sera, al Teatro Grande, nel concerto di Louis Lortie per il 63° Festival Pianistico Internazionale, che ha voluto illuminare il contrasto tra un pianismo brillante ed estroverso, caratteristico del primo Chopin, e pagine mature in cui si riflette un compositore ricercato, che pesa ogni nota che scrive.