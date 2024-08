Festa di Radio Onda d’Urto, si inizia con i Tre Allegri Ragazzi Morti

Musicalmente parlando, l’avvio è nel segno dell’indie-rock mascherato dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La band friulana dei «giovani per sempre» (Davide Toffolo a voce e chitarra, Enrico Molteni a basso e cori, Luca Masseroni alla batteria), protagonista anche di una vita parallela attraverso le strisce del suo frontman-fumettista, apre stasera la 32esima Festa di Radio Onda d’Urto dal palco principale: si parte alle 21 con i bresciani Gab De La Vega and the Open Cages, mentre alle 22 toccherà appunto agli headliner.

In primavera, i TARM hanno pubblicato «Garage Pordenone», album in cui hanno messo dentro «tutto quello che siamo, tre decadi di attività... Ci sono quindi le radici, ma c’è anche molto altro». In scaletta, tracce nuove e classici di una band che in versione live risulta sempre irresistibilmente trascinante.

Intanto, al Museo nazionale della fotografia di Brescia (contrada del Carmine 2F), prosegue fino all’8 settembre la mostra che celebra trent’anni di Tre Allegri Ragazzi Morti attraverso gli scatti di fotografi italiani e stranieri.

Gli altri eventi di giornata

Alla Libreria del Gatto Nero, presentazione di due volumi con tematiche simili: alle 19.30, «Le prime gocce della tempesta. Miti, armi e terrore dell’estrema destra globale» con l’autore, il giornalista padovano Leonardo Bianchi: alle 24, per l’ideale «ultimo metrò» della Festa, c’è in vetrina «White Power» dello scrittore bresciano Stefano Tevini, incursione nell’immaginario (di matrice letteraria) del suprematismo bianco americano.

La musica dei palchi minori, dalle 23.45, dice: garage rock con Bee Bee Sea + Mark Esposito alla Tenda Blu; tropical con Hierba Mala al Chiringuito; reggae and dub con The Toughest Soundsystem al Patchanka. Allo Spazio dibattiti, alle 19.30, «salute di genere», mentre lo Spazio bimbi (dalle 19) prevede un laboratorio di pittura murale.

A causa lavori alla rotatoria tra via San Zeno e via Lamarmora, le corse del servizio speciale di bus navetta notturno effettuato in occasione della Festa seguiranno percorso deviato: le corse del servizio navetta da via Volta proseguiranno in via Ziziola, via Malta e via Lamarmora, dove verrà ripreso il consueto percorso.