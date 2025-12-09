Giornale di Brescia
MusicaBrescia e Hinterland

Il cantante Federico Berto, dallo Zecchino d’Oro al dialogo con «Ansia»

Francesca Marmaglio
Il giovane bresciano esordì nel 2003 tra i bambini dell’Antoniano, oggi è laureato in Scienze dell’educazione e formazione e fa l’insegnante, ma non ha abbandonato la musica
Il cantante bresciano Federico Berto
Era il 2003, aveva 7 anni e con «Crock, Shock, Brock, Clock» partecipava al 46° Zecchino D’Oro. Sono passati più di 20 anni da quell’esperienza, oggi Federico Berto è laureato in Scienze dell’educazione e formazione e fa l’insegnante, ma non ha abbandonato la musica. Nei giorni scorsi è infatti uscito il nuovo singolo del bresciano: «Ansia», scritto da lui, inciso da Michele Coratella, e disponibile su tutte le piattaforme digitali, ma anche su YouTube con il video diretto dalla videomaker Alice

