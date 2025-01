«Fa buon viaggio, amico mio»: l’addio di cantanti e fan a Benvegnù

La morte improvvisa del cantautore Paolo Benvegnù – la notizia è arrivata nel pomeriggio del 31 dicembre 2024: l’artista aveva 59 anni ed è deceduto nella sua casa a Cecìna di Toscolano – ha suscitato moltissime reazioni nel mondo della musica.

Ruggeri, Tosca e gli amici

«Quando se ne va un grande musicista restano le sue opere, i sorrisi lasciati e la preghiera. Avrebbe dato ancora molto», ha scritto Enrico Ruggeri sotto a uno degli ultimi post di Instagram dell’artista.

Non è il solo: il compositore Davide Rossi ha dato il suo addio a Paolo ricordando «le sessioni degli anni ’90 con i Scisma nel cuore» e i Subsonica hanno ricordato il loro «fratello musicista».

Anche Roy Paci è «devastato», mentre Stefano Massini si è detto «sconvolto e incredulo» apprendendo la notizia «della scomparsa improvvisa di un monumento della musica italiana come Paolo Benvegnù, cantautore straordinario e persona di umanità rarissima. Il 2024 si conclude malissimo per chiunque lo conoscesse, e io non posso che ricordarlo sorridente e generoso come fu, tre mesi fa, quando venne ospite in tv della nostra “Riserva indiana”. Un vuoto enorme, un giorno nero per la cultura italiana a 360 gradi».

Toccante anche la condivisione di Tosca: «Dolcissimo Paolo sono senza parole… Fa buon viaggio amico mio», ha scritto su Instagram e Facebook.

L’ultima apparizione in tv

I fan sotto ai post hanno ricordato anche l’ultima apparizione in tv di Benvegnù, proprio la sera prima della morte: «La sua musica vera poesia... Ieri sera a “Via dei matti n.0” bellissimo!», ha scritto qualcuno.

Anche Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno quindi ricordato l’artista, «sconvolti dalla scomparsa improvvisa.