Emma, per 2mila persone energia e tenerezza della «femme fatale»

C’è la leggerezza, il dolore, la tenerezza e il perdono. Ma soprattutto c’è una vita passata sui palchi a raccontare che, nonostante tutto, restare se stessi è la cosa migliore. Emma Marrone lo dice nelle sue canzoni che sono il manifesto di quello per cui crede sia importante lottare.

Si apre così il Brescia Summer Music, il festival musicale che ogni anno porta in città i concerti dell’estate. Emma ieri ha inaugurato il palco installato a Campo Marte che ospiterà nelle prossime due settimane alcuni degli artisti più in voga della scena musicale non solo italiana.

Energia

Il pubblico - 2mila spettatori a occhio - accoglie la cantante fra applausi e grida. «Ciao Brescia!» e poi subito musica: «Mezzo mondo», «Che sogno incredibile», «Scusa se vado via». «La vostra energia deve essere grande perché è uno scambio. Vi dico: le persone vanno e vengono, alcune poi tornano. E si ricomincia».

Così è l’ora di «Iniziamo dalla fine». Poi un salto nel passato: «Sì, ma è passato remoto, tipo l’epoca degli egizi - scherza Emma -. Avete visto, c’è anche un gobbo, è il momento karaoke: a voi le parole non servono, le sapete a memoria, io invece devo leggere. Non merito dei fan come voi». Si prosegue con «Arriverà», arrivato secondo a Sanremo e portato da Emma sul palco con i Modà, «Folle Paradiso», «Sembra strano».

«Adesso scendo con voi» dice la cantante rivolta alle prime file della platea: è il momento di «Apnea», canzone dello scorso festival, ma proposta in una versione acustica molto interessante. Poi «Amore cane» feat Lazza e «L’amore non mi basta».

Politica

Non manca il messaggio contro la guerra in Palestina: durante «Non è l’inferno» sullo schermo compare la frase «cessate il fuoco». E c’è anche spazio per il messaggio politico lanciato con la canzone «In Italia» brano del 2008 di Fabri Fibra con un testo riscritto quest’anno dal rapper con il feat proprio della cantante pugliese.

«Ho voglia di te» con Juli e Olly e «In taxi sulla luna» con Tony Effe, poi «Femme Fatale» e bis di «Apnea». Emma c’è e Brescia applaude.