È morto Claudio Marri, chitarrista rock dagli anni ’80

È scomparso ieri, a soli 55 anni, il musicista bresciano Claudio Marri. Cittadino, di una zona nei pressi di via Duca degli Abruzzi che era chiamata l’«Isola dei pentiti» (ma negli ultimi anni residente a Sanpolino), Marri aveva dato libero sfogo alla passione per la chitarra e per il rock sin da giovanissimo, a metà anni 80, componendo con l’amico Robert Piccaluga che cantava e scriveva i testi.

Nel corso del tempo ebbero quali compagni di viaggio, tra gli altri, il batterista Diego Galeri (prima dei Timoria), il bassista Diego “Rock” Trapassi, il batterista Roberto Spaziani.

Sono parecchie le formazioni della nostra provincia in cui Claudio Marri ha militato: tra esse, i Traffika, i Red City, gli Out of Age; e ci fu pure la fugace esperienza con gli Hergo, trio formato con Piccaluga e Cristian Piccinelli, latori di un sound che rimandava alla canzone melodica italiana, che fecero apparizioni tv in programmi Rai e Mediaset, oltre a realizzare un paio di canzoni per i Future, gruppo-meteora che vinse Sanremo Giovani nel 1988.

Ma va segnalata, per Marri, anche l’avventura a più riprese dei Blueletriko, band specializzata nel rock anni 80, nella quale si ritrovò a suonare anche con il proprio figlio Davide, iniziato dal padre alle gioie della seicorde.