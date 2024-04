Domenica 14 aprile con «Mille chitarre in piazza» attesi artisti da tutta Italia

Ci sono chitarre consumate dal tempo. Altre lucide come fossero nuove. E poi ci sono quelle giocattolo nelle mani dei tanti bimbi presenti. Lo spaccato è quello di «Mille chitarre in piazza» la manifestazione musicale organizzata da Diffusione Arte.

Si tratta di un grande concerto a cui tutti possono partecipare: l’appuntamento, che quest’anno torna in piazza Loggia, sarà domenica 14 aprile (dalle 14) e creerà una band con migliaia di musicisti pronti con le loro chitarre (o qualsiasi strumento a disposizione) ad animare la piazza a ritmo di canzonette e brani d’autore: «Inclusione e condivisione di un momento libero nella città – dice Antonio D’Alessandro di Diffusione Arte - . L’ingresso è gratuito e la novità di quest’anno è l’ospite, il musicista Andrea Braido».

Già 2900 le preiscrizioni, molte da fuori provincia e regione (Roma, Verbania, Torino, Mantova Udine e Verona): «Un’occasione per fare musica insieme, un momento di leggerezza – commenta la sindaca Laura Castelletti - . Io credo sia stata una bella intuizione che è riuscita a coinvolgere la città».

Il concertone comincerà alle 15.30, mentre alle 16 per i bambini sarà distribuita gratuitamente la merenda: anche quest’anno ci sarà il concorso «Mille chitarre video contest» (modalità e partecipazione su millechitarre.com). Chi avrà con sé la chitarra potrà viaggiare sui mezzi pubblici gratuitamente.