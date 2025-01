Coma_Cose, verso Sanremo sull’onda di «Posti vuoti»

Per i Coma_Cose il nuovo anno si preannuncia entusiasmante: «Posti vuoti» è il brano più ascoltato in radio della settimana, posizionandosi al primo posto della classifica EarOne Airplay. Il brano della coppia per metà bresciana (per parte di Fausto «Lama» Zanardelli) è pubblicato da Asian Fake / Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip e con la produzione di Michelangelo (il sodale di Blanco).

I Coma_Cose si preparano a partecipare al 75° Festival di Sanremo (dall’11 al 15 febbraio 2025) con il brano «Cuoricini», che con l’ultimo singolo e il precedente «Malavita» entrerà poi nel nuovo album di inediti che uscirà dopo la kermesse in Riviera. La coppia salirà sul palco dell’Ariston per la terza volta, dopo l’esordio nel 2021 con «Fiamme negli occhi» e il ritorno nel 2023 con «L’Addio».

Il 2025 sarà per loro anche l’anno della loro prima volta nei palasport italiani, con due concerti in programma il 27 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Dal loro esordio, la storia di Coma_Cose - coppia sul palco e anche nella vita - è stata una continua evoluzione, una fusione di emozioni, suoni e parole che ha conquistato il pubblico, grazie all'unione del loro gusto sonoro urbano con una poetica cantautorale.

I biglietti per i live sono già disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali (info: comacose.it).