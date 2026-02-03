La festa di San Faustino a Chiari: luna park, premi e 59 bancarelle

«Festa, condivisione, tradizioni e l’identità di un’intera comunità». È questo il senso dato dal Comune di Chiari alle iniziative patronali, per i santi Faustino e Giovita, previste dal 13 al 15 febbraio, «dentro un percorso – ha spiegato il vicesindaco Roberto Campodonico – che, dal 2027, porterà a una vera e propria fiera».

Con Teletutto

Per ora, sul piatto decine di iniziative, che domenica 15 entreranno nelle case di tutti i bresciani, dalle ore 11, grazie alla diretta di Teletutto con la trasmissione «In Piazza con Noi». Un appuntamento «fortemente voluto – spiega il sindaco, Gabriele Zotti – dall’Amministrazione per dare visibilità ai tesori di Chiari e alle eccellenze della sua gente, anche in una logica di sempre maggiore attrattività turistica».

Luna park, mercatini, appuntamenti religiosi e musicali coloreranno la tre giorni di Chiari, che ha scelto i patroni (venerdì 13, in Fondazione Morcelli Repossi) anche «per i riconoscimenti civici, che andranno – a parlare è il presidente del Consiglio comunale Claudio Prandelli – a stazione e comando dei Carabinieri, al professor Mario Angeli, ai volontari Stefano Canevari ed Elena Bianchetti e all’imprenditore Michelangelo Piantoni».

Sul fronte della festa, dal 13 al 22 febbraio luna park in piazza Martiri, dove domenica 15 febbraio arriveranno anche 59 bancarelle per gli storici Mercatini, con Pro loco e Botteghe di Chiari.

Calendario

Tra le molte iniziative in calendario (il programma è su www.comune.chiari.brescia.it) da segnalare, venerdì pomeriggio, la consegna a 150 allievi delle elementari della graphic novel «Due di noi», dedicata ai santi Faustino e Giovita e curata da Silvio Boselli e Angelo Baronio. Sempre, alle 20, in Fondazione Morcelli Repossi «Paes», con Lino Marconi, «poeta clarense – ha spiegato il presidente della Fondazione, Claudio Baroni – riconosciuto anche a livello nazionale; ci saranno le poesie su Chiari, ma rifletteremo anche su come usare oggi il dialetto, sempre meno parlato».

Il sabato di San Faustino, a Chiari, vedrà l’inaugurazione del nuovo centro diurno «Bruno Tonelli» all’istituto Pietro Cadeo, oltre ad appuntamenti tra salute, sport e musica.

Gran finale.

Domenica il clou, fin dal mattino, con i mercatini, la banda Pedersoli che suonerà dalla Torre Civica, la diretta su Teletutto. E ancora: i carri allegorici del Carnevale, il concerto a Villa Mazzotti «Oda aperta, arte che unisce» e, alle 20.30 in Fondazione Morcelli Repossi, l’incontro con il biblista Flavio Dalla Vecchia su «La Bibbia: come le Sacre Scritture sono diventate libro».