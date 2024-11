Mr.Rain a Montichiari, lampi di classe per una pioggia di applausi

Marco Zanetti

Il cantante bresciano è tornato a casa: con lui a sorpresa sul palco, a un certo punto, anche i Gemelli Diversi

Mr Rain in concerto a Montichiari - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Pioggia sì, ma solo di applausi per Mr.Rain. Il ritorno a casa del cantautore bresciano viene «bagnato» da un sold-out con circa 4.000 spettatori al PalaGeorge nella seconda tappa del tour nei palasport. Così Mattia Balardi – questo il suo nome all’anagrafe – strega grandi e piccini. Mr. Rain torna al PalaGeorge, ma non più da spettatore Una serata speciale Mr Rain sul palco del PalaGeorge - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.itFoto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it