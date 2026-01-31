Giornale di Brescia
Blanco nudo in ospedale: la foto su Instagram fa discutere

Il cantante gardesano ha postato uno scatto che lo ritrae completamente svestito in una stanza d’ospedale, con una didascalia tratta da una sua canzone
L’immagine è arrivata senza spiegazioni e ha subito acceso il dibattito. Blanco ha pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritrae completamente nudo, con le parti intime pixelate, in una stanza d’ospedale. È seduto su un letto, il corpo teso a mostrare i muscoli e la bocca che accenna un urlo. Al braccio porta un braccialetto bianco di quelli utilizzati per identificare i pazienti in degenza e nell’incavo del gomito si intravede una farfallina per flebo. Accanto a lui un letto sfatto. Nessun riferimento diretto alle condizioni di salute, nessuna indicazione su dove o quando sia stata scattata la foto. Solo una caption che allude a un suo brano.

«Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori». È un verso tratto da «Anche a vent’anni si muore», il singolo uscito nelle stesse ore. Il post non aggiunge altro.

I commenti sotto la foto si sono moltiplicati in poche ore. Una parte consistente del pubblico ha espresso apprezzamento, e c’è chi parla di coraggio, chi ringrazia l’artista per un’immagine definita «ispirante». Accanto a questo flusso positivo, emergono però anche voci critiche. Alcuni utenti contestano la scelta del luogo, ritenendo inappropriato trasformare un ambiente di cura in uno spazio di esposizione personale. Altri si limitano a esprimere perplessità: «Perché nudo in ospedale?», «In ospedale così?».

La fotografia arriva in un momento preciso del percorso pubblico di Blanco. Nei mesi precedenti, a settembre, il cantante aveva cancellato alcuni concerti per problemi di salute, definiti da lui stesso «niente di grave».

Blanco
