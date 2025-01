Bande musicali in concerto a Brescia: il 12 gennaio via alla rassegna

La tradizionale rassegna delle bande musicali della Abmb, Associazione bande musicali bresciane, si rinnova anche per il 2025. Come ogni anno, le bande si esibiranno all’auditorium San Barnaba, nelle domeniche tra inverno e primavera.

Il programma

La prima data è fissata per domenica 12 gennaio, con il Corpo musicale «Giuseppe Sgotti» di Nuvolera diretto da Giulio Piccinelli. Il 2 febbraio sarà la volta del Corpo musicale lenese «Vincenzo Capirola» di Leno diretto da Stefano Giacomelli, fresco di celebrazioni per il 140esimo anniversario di fondazione.

Il 16 febbraio salirà sul palco il Corpo bandistico «Medaglia d’Oro Peli Paolo» di Polaveno, sotto la guida di Mario Scolari. Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto un concerto speciale con la Women Wind Orchestra diretta da Erina Ferrarini.

La rassegna prosegue il 23 marzo con la Banda civica Volontà di Bienno diretta da Alberto Pedretti, seguita il 6 aprile dal Corpo musicale Sant’Apollonio di Lumezzane guidato da Sem Fiora. Il 27 aprile, invece, sarà il turno del Complesso flarmonico Giovanni Gabrieli di Bovezzo diretto da Giuseppe Tagliani.

L’evento speciale di chiusura

La rassegna si concluderà con un appuntamento speciale: il ritorno della Brescia Youth Band, progetto interrotto dalla pandemia. Domenica 18 maggio presso il Teatro Sociale i giovani bandisti e bandiste under 30 di tutta la provincia si esibiranno sotto la direzione di Marco Regosa, direttore della Banda Comunale di Rezzato e vice maestro della Rovereto Wind Orchestra.

Lo spettacolo coinvolgerà anche l’attore e scrittore Roberto Capo e avrà come tema centrale le storie di personaggi bresciani, con focus sui valori di convivenza civile, progresso e crescita.

Come partecipare

L’ingresso è gratuito per tutti i concerti della rassegna con apertura al pubblico a partire dalle 15.30 e fino a esaurimento dei 396 posti disponibili. Per l’evento conclusivo del 18 maggio al Teatro Sociale è obbligatoria la prenotazione. Informazioni via mail a consiglio@abmb.it.