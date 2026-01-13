«Bande musicali in concerto» al San Barnaba: il programma completo

Riparte con una nuova edizione la rassegna «Bande musicali in concerto» promossa dall’Associazione Bande Musicali Bresciane, in collaborazione con il Comune di Brescia.

Al San Barnaba

Il nuovo direttivo dell’associazione, insediatosi a settembre e caratterizzato da un rinnovo quasi totale, presieduto da Silvia Fioretti, ha scelto di proseguire nel solco della tradizione, continuando ad offrire alle bande e ai gruppi musicali della provincia il prestigioso palcoscenico dell’auditorium San Barnaba di Brescia, luogo simbolico e prestigioso nel cuore della città, capace di valorizzare al meglio le esibizioni musicali; e al contempo offrire alla cittadinanza e a tutti gli appassionati un appuntamento che nel corso degli anni si è consolidato ed è risultato particolarmente gradito.

Il programma

La rassegna prenderà il via il prossimo sabato, 18 gennaio, con l’esibizione della Banda Cittadina di Iseo diretta dal maestro Costanzo Manza. La rassegna proseguirà quindi il 1° febbraio con la Filarmonica Conca d’Oro di Vallesabbia, diretta dal maestro Lelio Epis; il 22 febbraio saranno di scena la Banda Musicale Cittadina di Pisogne e la Banda Santa Cecilia di Marone, dirette dal maestro Marco Romele.

Il 15 marzo il palcoscenico sarà tutto per il Corpo Bandistico «Don Marco Vezzoli» di Roncadelle, diretto dal maestro Davide Sottini; il 29 marzo ad intrattenere il pubblico sarà la Banda Musicale di Concesio, diretta dal maestro Cesare Cavaioni. Dopo la pausa di Pasqua, si riprenderà il 12 aprile con l’Orchestra Fiati Giovanile Valle Camonica, diretta dai maestri Giuseppe Martinelli e Valentino Trotti, che chiuderà la rassegna.

«Valorizzazione del patrimonio»

«Bande Musicali in Concerto – sottolineano i promotori – si conferma così un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio bandistico bresciano, di incontro tra musicisti e pubblico e di promozione della cultura musicale come elemento fondamentale della vita sociale e comunitaria».

Tutti i concerti si svolgeranno alle 16 all’Auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44, a Brescia. Ingresso libero.