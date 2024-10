Banda Capitanio, le rassegne cameristica e bandistica riempiono l’autunno

Quattro concerti per ripercorrere, con l’intervento di musicisti bresciani di livello nazionale e internazionale, la storia della musica dal Cinquecento a Novecento. E otto appuntamenti con gruppi bandistici, per promuovere la musica radicata sul territorio, e ricordare Giovanni Ligasacchi, fautore della crescita del movimento bandistico italiano dagli anni Sessanta del secolo scorso.

Si compone di due rassegne il programma della stagione autunnale della Banda cittadina di Brescia Associazione filarmonica «Isidoro Capitanio», che da sabato 5 ottobre a domenica 15 dicembre animerà con appuntamenti settimanali, sempre ad ingresso libero, la vita culturale del capoluogo.

La Rassegna cameristica

Si parte con la Rassegna cameristica, che sarà ospitata nel salone Bevilacqua di via Pace 10, sempre il sabato alle 17. Giunta alla quinta edizione, con il titolo «Musica: fuoco dell’anima» la rassegna presenterà ensemble diversi per conformazione – dagli archi ai fiati, dal gruppo corale al pianoforte – e per i repertori che spaziano attraverso quattro secoli proponendo opere di autori quali Giovanni Animuccia, Claudio Casciolini, Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Leoš Janácek, Isidoro Capitanio, George Gershwin, Bepi De Marzi. Si parte sabato 5 con «Clarinetto e archi nell’Ottocento» con Augusto Mazzoni clarinetto, Riccardo Malfatto e Luigi Mazzocchi violini, Silvia Bontempi viola e Federico Bianchetti violoncello; si prosegue il 12 ottobre con «Première», protagonista il quartetto di saxofoni Luminous Quartet (Alessandro Fontanella, Francesco Guarino, Francesco Fantini e Marco Grumi). Il 19 ottobre «Viaggio nel tempo: piccole tappe di coralità maschile dal gregoriano ai giorni nostri» con il Coro Sesta Eccedente diretto da Maria Lissignoli; si chiude il 26 ottobre «Fra classicismo e romanticismo» con il Trio Edoné (Paolo Ghidoni violino, Marco Perini violoncello, Ruggero Ruocco pianoforte).

La Rassegna bandistica

Il programma prosegue dal 27 ottobre all’8 dicembre, tutte le domeniche alle 16 all’auditorium San Barnaba di corso Magenta, con la Rassegna Bandistica, protagonisti la Banda Giovanile Cem 2024 (27 ottobre), Wednesday Big Band (3 novembre), corpo bandistico «Pietro Orizio» di Cazzago San Martino (il 10), filarmonica «Giovanni Ligasacchi» Banda di Flero e Poncarale (il 17), corpo bandistico di Borgosatollo (il 24), banda giovanile Associazione filarmonica «Isidoro Capitanio» (l’1 dicembre) e la Banda cittadina di Brescia (l’8).

Banda cittadina di Brescia che, diretta da Sergio Negretti e Giuliano Mariotti si esibirà per il gran finale il 15 dicembre alle 16 al teatro Grande.