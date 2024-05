Bagno di folla per Petit, terzo classificato ad Amici, a Elnos per l’instore tour

Non c’è più posto nella zona dedicata agli eventi del centro commerciale Elnos. A riempirla i tantissimi fan accorsi per l’instore tour di Petit. Il cantante, che ha partecipato ed è arrivato terzo nel programma televisivo Amici, ha fatto tappa a Roncadelle per presentare il nuovo ep che porta il suo nome d’arte. All’anagrafe infatti il giovane cantante è Salvatore Moccia. Il suo album raccoglie tutti i suoi successi più due tracce inedite,«Brooklyn» e «Feriscimi», che uniscono le sue origini francesi e napoletane in un mix perfetto di urban e pop.

Petit, che si è presentato sul palco allestito per l’incontro con i fan con mezz’ora di ritardo, ha salutato il suo pubblico, firmato l’ep e scattato centinaia di foto ricordo. Con lui anche la fidanzata e ballerina Marisol Castellanos conosciuta proprio all’interno del programma e arrivata seconda nella finalissima.

Il cantautore napoletano sarà in tour per tutto il mese di ottobre: a Roma il 17, Napoli il 18, Molfetta il 19 e a Milano il 24.