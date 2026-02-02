Bad Bunny fa la storia ai Grammy, primo latino Album dell'Anno
- Grammy 2026: alcune immagini dalla serata - Ansa © www.giornaledibrescia.it
I Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ha vinto il premio dell'Album dell'Anno per «Debí Tirar Más Fotos», il primo artista latino a trionfare in questa categoria.
Sopraffatto dall'emozione, Benito Antonio Martínez Ocasio, che nel 2025 aveva cancellato i concerti negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell'Ice, è rimasto seduto sulla poltrona con la testa tra le mani per dieci lunghi secondi prima di dedicare il premio più importante della serata a «tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro patria per inseguire i propri sogni».
«Debi Tirar Más Fotos», una esplorazione delle tradizioni musicali latinoamericane realizzata tornando a Portorico, è il primo album dell'anno quasi interamente in spagnolo.
La vittoria ha coronato una serata a base di musica e di dichiarazioni politiche: «Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: Ice fuori», aveva detto poco prima, accettando il premio per il miglior album di musica urbana, il cantante portoricano che domenica prossima farà da padrone di casa dell'half time al Super Bowl, la più importante kermesse sportiva a stelle e strisce e di gran lunga l'evento Tv più seguito negli Usa: «Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani».
Altri artisti premiati hanno usato il palco della Crypto.com Arena e la diretta dello show per l'ultima volta sulla Cbs per attaccare le politiche anti-migranti di Donald Trump: «Nessuno è illegale in una terra rubata. Dobbiamo continuare a dire la nostra e a protestare. Le nostre voci contano», ha detto Billie Eilish accettando il premio della canzone dell'anno per Wildflower. Billie, il fratello Finneas O'Connell, autore della canzone, e altre star della musica come Justin Bieber sono arrivati indossando spillette «Ice Out» e «Be Good» per onorare le vittime di recenti scontri tra agenti federali e civili, come Alex Pretti e Renée Good, uccisi da agenti federali a Minneapolis.
«Sono la nipote di un immigrato. Sono il frutto del suo coraggio e penso che gente come mio nonno dovrebbe essere celebrata», ha detto Olivia Dean accettando il premio come miglior attrice esordiente.
Ai Grammy il trionfatore dell'edizione 2025 Kendrick Lamar era arrivato con un record di nove candidature: ha vinto cinque statuette, tra cui miglior album rap per Gmx e miglior registrazione per il track Luther con Sza, che lo hanno portato a un totale di 27 statuette.
Bad Bunny è arrivato a quota tre e Lady Gaga due (tra cui miglior album pop per Mayhem) alla pari con Sza, Leon Thomas e Turnstile. Per i fan del cartone KPop Demon Hunters, «Golden» non ha deluso conquistando il primo Grammy per il KPop (miglior canzone scritta per un'opera audiovisiva). Un Grammy e' andato anche a Steven Spielberg come produttore di Music for John Williams: un riconoscimento che ha fatto entrare il regista nel rarefatto club degli Egot (i vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony).
I vincitori dei Grammy Awards 2026
Ecco i vincitori nelle principali categorie delle nomination ai Grammy Awards 2026 (qui la lista completa).
Album dell’anno
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Vincitore
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Registrazione dell’anno
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
-
Luther – Kendrick Lamar & SZA – Vincitore
- The Subway – Chappell Roan
-
APT. – Rosé & Bruno Mars
Miglior artista esordiente
- Olivia Dean – Vincitrice
- Katseye
- The Mariás
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Canzone dell’anno
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT. – Rosé & Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden – EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami
- Luther – Kendrick Lamar & SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Wildflower – Billie Eilish – Vincitrice
Miglior registrazione dance/elettronica
- End Of Summer – Tame Impala – Vincitore
- No Cap – Disclosure & Anderson Paak
- Victory Lap – Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax
- Space Invader – Kaytranada
- Voltage – Skrillex
Miglior album pop vocale
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga – Vincitrice
- I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2 – Teddy Swims
Miglior performance pop duo/gruppo
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – Vincitrici
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – APT.
- SZA con Kendrick Lamar – 30 For 30
Miglior album dance/elettronico
- Eusexua – FKA Twigs – Vincitrice
- Ten Days – Fred again
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 – Skrillex
Miglior registrazione dance/pop
- Abracadabra– Lady Gaga – Vincitrice
- Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun – Zara Larsson
- Just Keep Watching – Tate McRae
- Illegal – PinkPantheress
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
