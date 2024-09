Anche Beatrice Venezi per l’«Autunno al Gallo»: il programma

Un palinsesto con musica, libri e buon cibo. E un’ospite d’eccezione: la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che sabato 12 ottobre sarà a Brescia nelle vesti di autrice per presentare il suo libro «Puccini contro tutti», nel centenario della morte del celebre compositore.

È la nuova edizione di «Autunno al Gallo» la ormai tradizionale proposta culturale ideata da Cieli Vibranti con cooperativa Alborea, realtà che gestiscono la Cascina del Parco Gallo, in via Corfù a Brescia, dal 2018.

Il cartellone

Ventiquattro appuntamenti compongono un cartellone che propone vari generi musicali dalla classica, contemporanea, folk, jazz, ma anche presentazioni di libri, il tutto grazie alle collaborazioni consolidate con Bazzini Consort, I Girasoli e Librixia.

«Le due direttrici sono musica e libri – ha spiegato il direttore artistico Fabio Larovere –, ma questo vuole essere anche un modo per far vivere alle persone momenti di convivialità. Crediamo molto nella rete e le collaborazioni che abbiamo in atto ormai da anni ci inorgogliscono».

Il programma

Si comincia sabato 21 settembre alle 18 con una serata fra jazz e melodramma: «Reimagining Opera» con Dario Savino e Pietro Gallo. Appuntamenti da non perdere le tre proposte del Bazzini Consort sotto il titolo di «Camere con vista» (ingresso 5 euro): sabato 12 ottobre «Originali e trascrizioni», sabato 9 novembre «Il maestro e l’allievo» e sabato 7 dicembre «Danza classica e ritmi latini».

La cooperativa I Girasoli proporrà tre serate, con inizio alle 18: venerdì 27 settembre «Incontri d’autore» con Antonella Bertolotti, venerdì 11 ottobre «Un classico della letteratura» e venerdì 8 novembre «Esclusivamente bio».

Il 12 ottobre, dicevamo, alle 20.30 l’incontro con Venezi, intervistata da Fabio Larovere in una serata in cui interverrà anche Anna Maria Gandolfi, consigliera di parità in regione.

I biglietti

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione dei tre spettacoli del Bazzini Consort (biglietti su ticketsms.it) e dei tre appuntamenti delle 20.30 di «Ritratti in Jazz» il 17 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre dove sono obbligatorie prenotazione e consumazione al numero 3341046966.​​​​​​