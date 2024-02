Allevi al Morato: c’è ancora disponibilità di biglietti

Un tutto esaurito solo rimandato di qualche ora. Una piccola quantità di biglietti è, infatti, stata rimessa in vendita per assistere all’attesissimo concerto di Giovanni Allevi a Brescia in calendario per domani, martedì alle 21.15 al Gran Teatro Morato. (Qui info per l’acquisto dei biglietti).

Si tratta del recupero del suo «Piano Solo Tour» più volte rimandato in passato. Il compositore e pianista, da tempo combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il «filosofo del pianoforte» per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

Prossimo appuntamento a gennaio 2025

Allevi farà ritorno a Brescia, il 18 gennaio, sempre al Morato (biglietti che variano da 29 a 46 euro; info sul sito).