Alex Britti al Chiari Music Festival: «Entusiasta di tornare sul palco»

Giacomo Baroni

Il cantautore romano aprirà stasera la settima edizione: «Saremo in tanti: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio fantastico coro al femminile»

3 ' di lettura

Alex Britti è atteso domani a Chiari per il «Music Festival» - © www.giornaledibrescia.it

«Il bluesman non pensa, il bluesman reagisce». Parola di Alex Britti, che un paio di settimane fa, a seguito di un’ospitata al podcast dello scrittore Daniele Rielli, ha acceso (suo malgrado) un’infiammata discussione. Pomo della discordia le affermazioni con cui ribadiva orgogliosamente la sua mancanza di conoscenze musicali (teoriche), di aver sempre suonato a orecchio e di voler continuare su questa strada, imparando solo dall’esperienza per non perdere l’istintività del blues. Il discorso ha