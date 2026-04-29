Al Festival pianistico Mossali si prende la scena con Liszt

Un improvviso e improrogabile impegno ha impedito al violoncellista Ettore Pagano di eseguire a Brescia il Concerto di Dvorak. Tempestiva e opportuna la soluzione messa in atto dalla direzione artistica del Festival per ovviare alla defezione: il pianista Josef Mossali, classe 2001, ben conosciuto al pubblico, ha accolto la sfida di eseguire il formidabile Primo Concerto di Liszt accanto all’Orchestra Nazionale Armena, per l’occasione diretta dal maestro Pier Carlo Orizio.