A Elnòs l’instore degli Articolo 31, tra over 30 e nuove generazioni

Poco più di 200 i fans presenti oggi pomeriggio all'Elnòs di Roncadelle per l'instore di «Protomaranza». Tutti in fila con largo anticipo per ascoltare alcuni brani tratti appunto del nuovo album degli Articolo 31. Tra gli over 30 - che sfoggiano il merchandising dedicato al duo tanto in voga negli anni Novanta -, non manca anche qualche «rappresentante» delle nuove generazioni, che evidentemente ha ereditato il piacere di ascoltare J-Ax e Dj Jad dai più grandi (genitori e fratelli o sorelle).

Prima inseparabili, poi divisi e di recente tornati fianco a fianco, i due artisti-amici in occasione nel firmacopie al centro commerciale «nostrano» non hanno mancato di offrire un mini-concerto, che ha infiammato il pubblico, senza dimenticare un saluto particolare ai bresciani (fra cui Renata, la cugina di Orzinuovi di J-Ax).

Immortalato allora il quadretto familiare con una fotoricordo, ha preso successivamente via l'atteso show live: oltre ai pezzi freschi di produzione («Come godo», «Non ho voglia», «Vaffanculo papà» e «Contadino»), ecco gli intramontabili amarcord. Tutti in coro, allora, per «La spirale ovale», «Tranqui funky», «Italiano medio» e «Domani smetto». Una riprova, questa, che gli Articolo 31 sono veramente tornati.