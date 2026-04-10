Musica, danza e tour del Pirlo: gli eventi del weekend da non perdere

La città di Brescia si prepara a regalare un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, spettacolo e momenti di convivialità. Dalle esperienze immersive tra storia e mistero agli eventi dedicati alla creatività e al gusto, fino ai grandi nomi della musica e del teatro, il calendario offre proposte coinvolgenti e stimolanti. Un’occasione per scoprire o riscoprire il territorio attraverso alcune iniziative originali e adatte a tutte le età, selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Il Tour del Pirlo alla scoperta di Brescia

Domenica 12 aprile, il centro storico si trasforma nel palcoscenico di un percorso originale che unisce cultura, curiosità e convivialità: è il Tour del Pirlo, un appuntamento pensato per chi vuole scoprire la città da una prospettiva nuova e sorprendente, con la partecipazione straordinaria di Roberto Capo.

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Il ritrovo è fissato alle 15 in Piazza della Loggia, per un viaggio in più tappe che alterna momenti dedicati alla scoperta del patrimonio storico e delle leggende urbane a soste più “leggere”, all’insegna del gusto. Per info sul programma e sui prezzi visitare la pagina di aBrescia. Per info e prenotazioni: 335 487010, info@xtremeadventure.it.

Torna «Cose Mai Viste»

Domenica 12 aprile, Brescia ospita una nuova edizione di Cose Mai Viste, il market dedicato alla creatività sostenibile che animerà gli spazi di Tenuta Urbana a partire dalle 10. Un’intera giornata a ingresso libero pensata per chi ama l’artigianato, il design e le idee originali, con oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia, pronti a raccontare il valore del fatto a mano attraverso creazioni uniche che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, dalla ceramica al design, fino a oggetti per la casa, illustrazioni e proposte vintage. Non mancheranno momenti di intrattenimento pensati per tutte le età: laboratori creativi, incontri con gli animali, musica dal vivo e proposte gastronomiche. Qui le iscrizioni. Per info: grafica.tamtam@gmail.com.

Nei segreti del Castello

Domenica 12 aprile il fascino nascosto del Castello di Brescia si svela in un’esperienza fuori dal comune e adatta a tutte le età, pensata per chi desidera esplorare il lato più misterioso della città. Il tour guidato dei sotterranei, prigioni e torri del Castello conduce i visitatori in un mondo fatto di cunicoli, prigioni e torri, dove il tempo sembra essersi fermato. L’iniziativa offre un’immersione tra storia e leggenda: si attraversano ambienti solitamente chiusi al pubblico, alla scoperta di racconti antichi, strategie militari e vicende umane che hanno segnato la vita della fortezza nel corso dei secoli. Diversi i turni nel corso della giornata: 10.00,14.00,16.15. Per info e prenotazioni: 335 487010, info@xtremeadventure.it.

I Nomadi tornano sul palco

Alle 21.15 di venerdì 10 aprile il palco del Teatro Clerici si prepara ad accogliere il concerto dei Nomadi, storica formazione che continua a emozionare generazioni con la sua musica senza tempo. La band, tra le più longeve al mondo, torna in tour portando con sé tutta l’energia del nuovo progetto live, nato dall’ultimo album che rappresenta un vero ritorno alle origini. Oltre ai grandi classici troveranno spazio nuove sonorità e arrangiamenti capaci di rinnovare il repertorio senza tradirne l’identità. Biglietti online disponibili su Ticketmaster su TickeOne. Per info: 030 348888, Info@zedlive.com.

Giorgio Panariello al Teatro Clerici

Sabato 11 aprile il Teatro Clerici accoglie Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo “E se domani…”, un one man show che promette risate e riflessioni attraverso uno sguardo originale sul futuro. Per lo spettacolo Panariello immagina di essere stato proiettato in avanti nel tempo insieme ad altri personaggi. Tornato ai giorni nostri, racconterà al pubblico ciò che ha visto, con il suo stile inconfondibile. L’appuntamento è alle 21.15 per una serata che si preannuncia brillante e sorprendente, capace di far viaggiare con la fantasia e regalare più di una risata grazie all’ironia di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Per informazioni chiamare lo 030 348888 o scrivere a Info@zedlive.com.

La danza contemporanea internazionale a Brescia

Alle 20 di venerdì 11 aprile il T eatr o Grande accoglie una delle compagnie più apprezzate della scena contemporanea mondiale, la TAO Dance Theater. La compagnia è stata insignita del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2023 e si è distinta a livello internazionale per il suo originale linguaggio coreografico, raccolto nella celebre “Numerical Series”. Nella Sala Grande andrà in scena una doppia rappresentazione, “16&17”, due creazioni recenti che prendono il nome dal numero di interpreti coinvolti. Le coreografie esplorano il movimento in modo ipnotico e continuo, ispirandosi anche a elementi della tradizione, come la danza del drago, per dare vita a composizioni in cui i corpi si muovono all’unisono. Cliccare qui per i biglietti online. Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2979311, info@teatrogrande.it.