A Mura Mauro Garofalo parla di crisi climatica

Un «eco-romanzo» ispirato al collasso climatico planetario, per parlare della responsabilità dell’uomo rispetto al degrado della natura e alla crisi in atto, e per lanciare uno sguardo al futuro, confidando nella assunzione di responsabilità da parte di tutti.

Il giornalista Mauro Garofalo presenterà il suo libro «L’ultima foresta» (Aboca editore) sabato 27 luglio alle 20.45 al Centro Sportivo di Mura, nei pressi della recentemente restaurata Pieve, per il terzo appuntamento di «CULT-Cura Festival», rassegna giunta alla terza edizione. Con l’autore dialogherà Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia e Teletutto.

Sarà anche l'occasione per ascoltare alcuni passi tratti dall’omonimo audiolibro prodotto dalla casa editrice Il Narratore, e di offrire una anticipazione dell’ultimo libro di Garofalo, «Il Mago dell'Aria», uscito il 10 luglio per Mondadori.

«Il degrado che l’umano compie sull’habitat si rivolge agli stessi territori che abita e in cui convive con piante, animali, rocce e anche virus – aveva ricordato l’autore in un’intervista concessa al nostro giornale alcuni mesi fa –. L’abbiamo imparato ma poi l’abbiamo dimenticato. I nostri ragazzi e ragazze che ci dicono di guardare al futuro in realtà ci dicono una cosa ancora più importante: dobbiamo spostare la nostra vista miope e antropocentrica ad una modalità nuova in cui siani compresi tutti i viventi».

L'appuntamento sarà preceduto alle 17.30 da un’escursione naturalistica, adatta a tutti, a cura di Oggigita, alla quale parteciperà anche l’autore, con al termine la possibilità di ristoro all’oratorio di Mura.

L'ingresso all’incontro è libero, e la partecipazione all'escursione è gratuita. L’appuntamento si terrà anche in caso di maltempo.