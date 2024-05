Mostre di veri corpi umani, mercatini handmade e visite in notturna: cosa fare nel weekend

Quello in arrivo si preannuncia un fine settimana davvero ricco di sorprese. Le iniziative in calendario da oggi, venerdì 10, a domenica 12 maggio, infatti, sono stimolanti, insolite e interessanti.

Si parte con una rievocazione storica a tema Ottocento al Parco Nocivelli di Verolanuova, per finire con uno spettacolo itinerante e interattivo tra arte, musica, storia e teatro al Castello di Padernello. Non mancheranno le visite guidate e gratuite, gli omaggi a Michela Murgia, le mostre di corpi umani e i mercatini creativi dedicati al fatto a mano.

Per saperne di più sugli eventi in programma è possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Incontri e convegni

La Cascina Parco Gallo di via Corfù 100 accoglie Il maggio di Michela Murgia. Raccontare il lavoro oggi, in programma per venerdì 10 maggio alle 18:45. A quasi nove mesi di distanza dalla sua morte, la città della Leonessa intende ricordare la figura di Michela Murgia, intellettuale, scrittrice e attivista. Per renderle omaggio si leggeranno alcune delle sue opere per trattare temi particolarmente significativi: lavoro e precarietà, femminismo e cristianesimo, fine vita, famiglie queer e donne. Il secondo incontro dal titolo "Raccontare il lavoro oggi", che vede l’intervento della sociologa Francesca Coin e autrice del testo "Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita”, si concentrerà soprattutto sul lavoro partendo da “Il Mondo deve sapere”, la prima opera della Murgia. Si prenderà spunto dal racconto dell’autrice circa la sua esperienza da telefonista in un call center, per poi focalizzare l’attenzione sulle evoluzioni subite dal mondo del lavoro negli ultimi vent’anni. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni scrivere una mail a ilmaggiodimurgia@gmail.com.

L’Hotel Fiera di Brescia, in via Orzinuovi 135/139, si prepara a dare il benvenuto a un’esposizione davvero insolita. Stiamo parlando di Real Human Bodies - Una Mostra di veri corpi umani, visitabile sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 11 alle 20. Qui sarà possibile ammirare un’ampia collezione scientifica di pezzi anatomici in esposizione composta da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, modelli tattili, in grado di trasmettere ai visitatori conoscenze mediche interessanti. Tra queste, una tematica in particolare riveste un ruolo molto significativo: il tumore. Verranno esposti e spiegati, infatti, diversi tipi di tumore, oltre alla possibilità di acquisire informazioni importanti in merito alla donazione di organi, all’AIDS, all’alcol e alla nicotina. Il biglietto d’ingresso costa 17 euro, 12 per allievi e studenti, pensionati o persone con disabilità. È già possibile acquistare il biglietto online a questo link. Per maggiori info chiamare il numero 379 150 5801 o rivolgersi a info@human-bodies.eu.

Sul territorio

La Latteria Molloy di via Marziale Ducos 2b ospita Flea Market Getting into the Summer, domenica 12 maggio dalle 10 alle 20. Il noto festival itinerante nato a Bergamo arriva nuovamente a Brescia per riunire i migliori creativi del fatto a mano, del riciclo creativo, del vintage e di molto altro ancora. Il format, inoltre, prevede anche diverse attività di laboratorio, food&drinks, musica e intrattenimento. Per conoscere di più sull’evento consigliamo di visitare la pagina Instagram dedicata. L’ingresso è gratuito. Per info: fleamarket.yo@gmail.com.

Lo splendido Parco Comunale Angelo e Lina Nocivelli di Verolanuova si animerà di figuranti e rievocatori in stile Ottocento, acconciati e truccati a cura delle ragazze del CFP di Verolanuova, in occasione di Pic Nic d'epoca - Le déjeuner sur l'herbe, domenica 12 maggio dalle 10 alle 18. Una splendida e particolare occasione per sfoggiare dei meravigliosi vestiti d’epoca dedicando il proprio tempo libero a giochi storici quali croquet, anelli, birilli e volano. Un gruppo di pittori dipingerà in loco le proprie opere, mentre si potrà ammirare la presenza delle carrozze d’epoca di Vanni Barbieri e Vittorio Presti. I partecipanti avranno anche modo di prendere parte a un concorso fotografico dal titolo "Tre scatti '800 Style" e dedicato ai fotografi amatoriali. Chi si presenterà all’evento in abito d’epoca, inoltre, potrà ricevere un simpatico omaggio. Per chi fosse interessato al noleggio degli abiti può rivolgersi alla Sig.ra Stefania, contattandola al numero 338-3646585. Nel pomeriggio, infine, sarà compito del pubblico e di una giuria di esperti decretare il miglior abito storico ed il miglior allestimento. Per tutte le informazioni aggiuntive rivolgersi al 351 817610 o a e20alparco@gmail.com.

Arte e cultura

Il Monastero di San Pietro in Lamosa, in via Monastero 5 a Provaglio d'Iseo, ha in serbo per il weekend una Visita guidata gratuita. L'orto dei Semplici, prevista per sabato 11 maggio alle 10:30. Sono trascorsi ormai trent'anni dal 18 giugno 1994, giorno in cui a Souvigny, in Francia, è stata fondata la Federazione Europea dei Siti Cluniacensi di cui fa parte anche il Comune di Provaglio d’Iseo, grazie alla presenza, all’interno del suo territorio, dell'importante monumento lasciato in eredità dai monaci di Cluny. Proprio in occasione delle iniziative organizzate in tutta Europa per il trentesimo anno di fondazione della FESC e del milletrentesimo anniversario della morte di San Maiolo di Cluny (910-994 d.C.), quarto abate dell'Abbazia di Cluny che per primo portò i suoi monaci in Italia, sarà possibile prendere parte a una visita guidata gratuita del Monastero e ascoltare nel chiostro alcune ricette, consigli erboristici e curiosità in merito alle Ore liturgiche. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura, è organizzato e condotto da Davide e Vera Peroni.

Restiamo nell’ambito delle visite guidate per In notturna tra i misteri della Dama Bianca, il fantasma del Castello di Padernello, la serie di iniziative per immergersi nella vita segreta del maniero della Bassa Bresciana che offre ai visitatori uno spettacolo itinerante e interattivo tra arte, musica, storia e teatro. L’appuntamento del fine settimana di metà maggio è previsto per venerdì 10 alle ore 21. Al calar della notte, su una grande scalinata del ‘700, comparirà ai visitatori, tra la penombra, il fantasma della Dama Bianca, abitante del Castello pronta a svelare ai curiosi ospiti misteriose vicende. Si tratta, infatti, del fantasma di Biancamaria Martinengo, la nobile bresciana scomparsa a 13 anni sporgendosi dalle mura della fortezza per seguire le scie luminose delle lucciole, il cui spirito vaga ancora oggi nel castello e che, secondo la leggenda, si mostra una volta ogni dieci anni con in mano un libro contenente il suo segreto. Questo sarà solo uno degli incredibili personaggi che accompagneranno i partecipanti in un percorso-spettacolo durante il quale si assisterà all’intreccio di narrazioni interpretate da attori e musicisti. L’esperienza ha il costo di 18 euro a persona ed è adatta ai bambini dai 10 anni in su. Le prenotazioni obbligatorie si effettuano direttamente sul sito ufficiale del Castello di Padernello.

Musica

Il Gran Teatro Morato ospita Levante - Opera futura live nei teatri, in programma per sabato 11 maggio alle ore 21. Dopo il grande successo ottenuto all’Arena di Verona dove ha celebrato i 10 anni di carriera, Levante si prepara a portare i suoi più grandi successi nei principali teatri d’Italia: dai brani inseriti in “Manuale distruzione”, del 2014, a quelli contenuti in “Opera Futura”, il suo ultimo album. I biglietti in prevendita sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone, oltre alle prevendite abituali. Per informazioni chiamare il numero 030 348888 o inviare una mail a info@zedlive.com.