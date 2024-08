Mostra mercato «Equilibrismi» a Pisogne, tra arte di strada e sapori

Una rassegna piena di appuntamenti culturali: dagli spettacoli di strada ai concerti, dalla giocoleria ai racconti, dall’arte alle visite guidate, dal saper fare artigiano alla scoperta dei sapori locali.

Pronti, via

Così, ieri, è stata presentata la ventiseiesima edizione della Mostra mercato di Pisogne, la rassegna principe dell’estate lacustre in programma dal 10 al 17 agosto nel centro storico del paese. L’evento, anche quest’anno, conferma Pisogne come il borgo delle arti performative: ogni sera, per tutti gli otto giorni della manifestazione, ci saranno un minimo di 5 o 6 spettacoli, organizzati in differenti angoli del borgo, per far vivere Pisogne e permettere ai visitatori di scoprirne tutti gli scorci più belli.

Per i piccoli

«Equilibrismi», il sottotitolo dell’evento, offre un calendario di esperienze rivolte a tutti, compresi i più piccoli, che saranno i protagonisti di diversi momenti creativi e avranno a disposizione un’area dedicata a laboratori e giochi tradizionali.

Quest’anno la rassegna avrà tre inaugurazioni, frutto di altrettante collaborazioni, in tre momenti diversi, a partire dalla mostra Bioritmi al Mirad’Or e nella chiesa di Santa Maria della Neve, curata dalla fondazione Misztal v. Blechinger e frutto di una collaborazione con Ruc Artist Residency. Il secondo momento è pensato attraverso «Astrazioni a confronto», la mostra organizzata con la galleria B&B fine art di Mendrisio, in cui si metteranno a confronto artisti consolidati e nuove generazioni, tra cui Bruno Munari e Andy Warhol. Infine ci sarà il grande contenitore di «Equilibrismi», che si apre come da tradizione con la banda e a seguire il circo, con la compagnia internazionale Duo Kaos, coppia in movimento e trasformazione.

Giocoleria

Come lo scorso anno, il circo contemporaneo avrà grande spazio in tutta questa nuova edizione, con Circo in rotta, Circo Bipolar e Cometa Circus, con la giocoleria e l’equilibrio ad animare le vie del borgo. «Auguriamo una settimana di leggerezza e profondità, di riflessione intima e condivisione», hanno concluso gli organizzatori. La 26ª edizione di Equilibrismi è promossa dal Comune in collaborazione con Pisogne Eventi, biblioteca e Storie. Tutte le informazioni sono su www.mostramercatopisogne.com.