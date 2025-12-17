Giornale di Brescia
Cultura

È morto Walter Pescara: maestro della fotografia, bresciano d’adozione

L’apertura dello studio nel 1976, poi le mostre, i libri e l’insegnamento: una figura di riferimento nel panorama culturale della città
Walter Pescara in uno scatto del 2017
Walter Pescara in uno scatto del 2017 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
È morto a 73 anni Walter Pescara, fotografo milanese d’origine e bresciano d’adozione, figura di riferimento nel panorama culturale della città.

Aprì il suo studio nel 1976 e fu docente all’Accademia di Belle arti Naba (poi Santa Giulia) dal 2000 al 2004, prima di insegnare Fotografia di reportage e Fotografia delle arti performative all’Accademia di Belle Arti Laba per quasi vent’anni.

Nella sua carriera ha collaborato con numerose riviste nazionali e internazionali, curato mostre (l’ultima per il Festival Franciacorta a settembre) ed è stato autore di diversi libri. A Brescia, in contrada delle Cossere, accompagnò il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti alla ricerca della casa natale del padre Carlo.

Il funerale laico verrà celebrato venerdì 19 dicembre, alle 9.30, nel tempio crematorio di Brescia.

