Michela Marini dal Sebino a Londra per fare l’assistente alla regia

Sara Polotti

Di Sarnico ma cresciuta a Paratico, 35 anni, in Inghilterra da quando ne ha 19, ha lavorato per produzioni come «Bridgerton», «The covenant», «Aladdin»

Michela Marini, dal lago d'Iseo al lavoro sul set a Londra

Dici «studios» e pensi a Los Angeles. Ma anche Londra ha la sua enorme industria cinematografica: basta spostarsi a ovest della città, verso Iver Heath, dove sorgono i Pinewood Studios e dove ha deciso di mettere radici Michela Marini. Nata a Sarnico, cresciuta a Paratico e studentessa a Iseo, da quando ha 19 anni - ora ne deve compiere 35 - vive in Inghilterra, dove si è trasferita dopo le superiori per fermarsi un semestre e dove, invece, s’è stabilita definitivamente, dedicando la vita al cin