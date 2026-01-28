Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con «Flamingo»

Dopo la partenza da Alessandria e le tappe di Torino e Trieste, «Flamingo» di Luca Ravenna arriva a Brescia al Teatro Clerici giovedì 29 gennaio, con uno show sold-out. Con «Flamingo», show del tutto inedito, Luca mette in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea.

Lo spettacolo

L’ispirazione arriva come sempre dalla sua quotidianità: uno spettacolo popolato di sogni, case vere e case finte affittate sopra le discoteche, il tentativo di iniziare una carriera da corista, voli reali o pindarici, una famiglia d’origine divisa dalla politica e qualche domanda sulle famiglie del futuro, tra il desiderio di diventare zio e quello di restare bambino per sempre. «Flamingo» è uno spettacolo che vive tra la nostalgia di una colazione in pasticceria e la curiosità di scoprire dove ci porteranno i robot.

ll calendario è in continuo aggiornamento e per acquistare i biglietti delle altre date del tour è possibile consultare il sito di LiveNation.