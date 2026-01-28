Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

Il comico Luca Ravenna arriva a Brescia con «Flamingo»

Lo show è già sold-out: andrà in scena domani, 29 gennaio, al Teatro Clerici in via San Zeno
Luca Ravenna - foto di Chiara Mirelli © www.giornaledibrescia.it
Luca Ravenna - foto di Chiara Mirelli © www.giornaledibrescia.it
AA

Dopo la partenza da Alessandria e le tappe di Torino e Trieste, «Flamingo» di Luca Ravenna arriva a Brescia al Teatro Clerici giovedì 29 gennaio, con uno show sold-out. Con «Flamingo», show del tutto inedito, Luca mette in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea.

Lo spettacolo

L’ispirazione arriva come sempre dalla sua quotidianità: uno spettacolo popolato di sogni, case vere e case finte affittate sopra le discoteche, il tentativo di iniziare una carriera da corista, voli reali o pindarici, una famiglia d’origine divisa dalla politica e qualche domanda sulle famiglie del futuro, tra il desiderio di diventare zio e quello di restare bambino per sempre. «Flamingo» è uno spettacolo che vive tra la nostalgia di una colazione in pasticceria e la curiosità di scoprire dove ci porteranno i robot.

ll calendario è in continuo aggiornamento e per acquistare i biglietti delle altre date del tour è possibile consultare il sito di LiveNation. Radio Italia è media partner del tour.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Luca RavennaTeatro ClericiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario