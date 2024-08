Leonardo Manera: stasera in Castello con lo spettacolo sull’affido

Si ride con l’«homo modernus» di Leonardo Manera, si riflette (e ci si incuriosisce) su un tema attuale come l’affido familiare, con il Coordinamento famiglie affidatarie di Brescia, promotore dell’appuntamento in programma questa sera alle 20.30 in Castello. La serata, intitolata «Affidarsi con un sorriso» vedrà protagonisti, dopo lo show del comico di origine gardesana, l’attore Roberto Capo e la presentatrice Chiara Giacomelli.

Non è un caso, forse, che si sia scelto Manera, che nel suo «one-man-show» prova a vivere una giornata qualunque dell’uomo medio, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dalla scuola dei figli al lavoro (più o meno gratificante); momenti pieni di ansia che generano situazioni dense di divertimento e comicità.

Perché è proprio all’uomo e alla donna «medi», famiglie o singoli, che si rivolge l’istituto dell’affido, che chiede l’impegno di affiancare o accogliere nel proprio nucleo familiare, per un periodo più o meno lungo, un minore in difficoltà. I referenti del Coordinamento illustreranno cos’è l’affido, alcune famiglie affidatarie porteranno la propria testimonianza.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito welovecastello.it/evento/leonardo-manera-in-homo-modernus/.