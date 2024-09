Le Maschere: Paiato è miglior attrice, di Sollima le migliori musiche

Doppio successo (anche) bresciano alla XXI edizione del Premio Le Maschere del Teatro Italiano. Il riconoscimento per la Miglior attrice protagonista è andato a Maria Paiato, per lo spettacolo «Boston Marriage» prodotto dal Centro Teatrale Bresciano.

Il compositore Giovanni Sollima ha ricevuto il premio per le Migliori musiche, per le musiche originali per l’«Aiace» di Sofocle diretto dal regista bresciano Luca Micheletti.

La cerimonia di consegna, condotta da Tullio Solenghi, si è tenuta l’altra sera, giovedì, al Teatro Argentina di Roma.

Lo spettacolo del Ctb

«Boston Marriage», prodotto dal Ctb insieme al Biondo di Palermo per la Stagione di prosa 2022/2023, con la regia di Giorgio Sangati, testo di David Mamet nella traduzione di Masolino D’Amico, vede sul palcoscenico Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Dopo il successo del debutto bresciano a maggio del 2023, lo spettacolo è da oltre un anno in tournée in Italia.

L’«Aiace»

Il compositore e musicista Giovanni Sollima - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Anche l’«Aiace», prodotto da Fondazione Inda nella traduzione di Walter Lapini, ha registrato uno dei maggiori successi della 59ª stagione al Teatro Greco, con oltre 90mila spettatori. «Condivido il premio con Luca Micheletti – ha detto Sollima – e con tutta la compagnia, inclusi i musici dell'Aiace».