La memoria tra un premio Nobel e il pop degli 883

Giulia Camilla Bassi

Il coreografo e regista Marco D’Agostin porta in scena «Gli Anni» domani a Wonderland

2 ' di lettura

L'attrice Marta Ciappina in scena con «Gli Anni» © www.giornaledibrescia.it

Prosegue al Mo.Ca di via Moretto 78, in città, il festival di arti performative Wonderland, grazie al progetto IDRAConnect, che si propone di dare voce ad espressioni artistiche vivaci, libere da barriere e convenzioni. In questa prospettiva, domani – giovedì – il pluripremiato coreografo Marco D’Agostin presenterà il work in progress «Asteroide» (alle ore 17) e alle 21 lo spettacolo «Gli Anni», doppio premio Ubu 2023. La giornata di domani prevede alle 16 la presentazione dello studio «Un princ