Festival Wonderland, a Brescia a novembre un teatro «da Nobel»

Torna nel segno della ripartenza, sotto il titolo di «Start Over - Ripartire», il Wonderland Festival, ideato e organizzato da Idra Teatro con la direzione artistica di Davide D’Antonio.

Il programma

Dal 12 al 30 novembre (con anteprima il 9 al centro commerciale Elnòs di Roncadelle) animerà gli spazi del Mo.Ca di via Moretto 78, del teatro Sant’Afra e della città con performance di teatro, danza e musica, un focus sulla Spagna, laboratori e incontri su accessibilità e inclusione, e uno spettacolo itinerante lungo il Corridoio Unesco tra Capitolium e museo di S. Giulia.

Tanti gli ospiti italiani e internazionali di questa 12ª edizione: Daria Deflorian porterà in scena «Elogio della vita al rovescio» (22 novembre) sull’opera della scrittrice sudcoreana premio Nobel 2024 Han Kang; il giovane e pluripremiato coreografo Marco D’Agostin debutterà con «Gli Anni», riflessione su tempo e memoria, ispirato dall’omonimo libro di Annie Ernaux, Nobel per la Letteratura 2023 (21 novembre) e uno studio su «Asteroide», ironico omaggio al musical e alle storie d’amore, per il progetto IdraConnect (21 novembre, debutto previsto a giugno al Piccolo Teatro di Milano).

IdraConnect

Sempre per IdraConnect, la piattaforma creata nel 2022 con il supporto del Ministero per gli Affari Esteri per dialogare con l’Europa, numerosi artisti presenteranno i loro work-in-progress: con Marco D’Agostin ci sarà Zaches Teatro con lo studio «Lost in Time» (20 novembre) e il cupo «Cenerentola» cult del loro repertorio (21 novembre); Tindaro Granata presenterà un work in progress (21 novembre) e lo spettacolo «Poetica» (20 novembre) mappa dei paesi italiani attraverso le poesie di Franco Arminio; il performer e coreografo Aristide Rontini offrirà uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini coprodotto da Emilia Romagna Teatri (22 novembre).

In prima assoluta al Museo di Santa Giulia «Open Your Arms Now» con la regia di Davide D’Antonio –progetto interculturale di Fondazione Brescia Musei, Fabbrica Sociale del Teatro, Elefanti Volanti, Fondazione Comunità Bresciana, Confartigianato) – itinerante lungo il Corridoio Unesco (28-30 novembre).

Teatro, musica, incontri e danza

Ci saranno inoltre spettacoli tra teatro e musica con Ettore Giuradei (14 novembre) e Daniele Richiedei (23 novembre), proiezioni in collaborazione con Piccolo Cinema Paradiso (12, 19 e 26 novembre), incontri con autori, blogger e influencer (Giacomo Moro Mauretto, 12 novembre; Michele Lamacchia, 20 novembre; Noemi Tarantini, 26 novembre), un progetto con Unione ciechi e ipovedenti (23 novembre) e un Focus Spagna tra teatro e danza (16, 23, 29 e 30 novembre).

Programma dettagliato e modalità di partecipazione su wonderlandfestival.it, info@idrateatro.it, 030-291592. Biglietti su vivaticket.it.