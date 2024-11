In Unicatt Brescia c’è la mostra dedicata a Vittorino Chizzolini

È stata inaugurata la mostra «Vittorio Chizzolini. Una vita per l’educazione» che è allestita nella sede di via Trieste in città dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e che è inserita nel programma del Festival della Pace 2024.

L’omaggio

Un omaggio e un ricordo a quarant’anni dalla morte di Chizzolini: il materiale documentario proviene dal Fondo Chizzolini dell’Archivio storico dell’Editrice La Scuola e dell’archivio della Fondazione Tovini.

«Chizzolini – ha detto il presidente della Fondazione, Michele Bonetti – ha fatto dell’educazione una vocazione, spingendo il suo messaggio oltre i confini. Ha intuito fin dagli anni ’50 che l’educazione è una missione che respira di mondialità. Ha lavorato con le istituzioni locali, ma si è anche aperto al mondo, inviando maestri e educatori soprattutto in Africa. Non solo ha anche creato progetti per ospitare giovani insegnanti stranieri che venivano a Brescia per imparare e tornare arricchiti nel loro Paese».

La mostra

La mostra, a cura di Anna Maria Gavazzi, Pierangelo Goffi, Sara Lombardi, Federico Magri e Carlo Peroni, resterà visitabile fino al 28 novembre 2024 presso lo Spazio Montini dell'Università.