Il weekend bresciano tra enogastronomia, teatro e moda

La primavera entra nel vivo con un ricco ventaglio di eventi che accende il territorio bresciano. Tra lago, città e provincia, si susseguono appuntamenti pensati per valorizzare eccellenze locali, creatività e nuove forme di intrattenimento. Dalle esperienze enogastronomiche ai momenti di approfondimento culturale, passando per musica, teatro e iniziative sostenibili, il programma offre occasioni diverse ma unite dallo stesso obiettivo: far vivere il territorio in modo coinvolgente e originale. Un invito a scoprire tutto ciò che questa stagione ha in serbo, con gli eventi selezionati da aBrescia , l’ agenda online del Giornale di Brescia .

Il Consorzio Valtènesi presenta Valtènesi in Tavola, una rassegna enogastronomica che animerà le sponde del Lago di Garda con un calendario di appuntamenti per valorizzare il territorio e i vini rosé locali. Per tutto il weekend e fino ai primi di giugno, numerosi ristoranti della zona proporranno menù degustazione studiati ad hoc, offrendo l’occasione di scoprire abbinamenti e interpretazioni gastronomiche ispirate ai vini della Valtènesi. Per conoscere i ristoranti aderenti all’iniziativa consultare il link. Per info: eventi@consorziovaltenesi.it; 0365 555060, 348 2811201.

Giornalismo d’inchiesta a Sarnico

Per tutto il weekend, Sarnico ospita TOOLS – Giornalisti a Sarnico, un festival dedicato al giornalismo d’inchiesta che per tre giorni trasformerà il Lago d’Iseo in un punto di riferimento per l’informazione contemporanea. Al centro della manifestazione i giovani, la propaganda moderna, il giornalismo d’inchiesta e molto altro. A guidare il confronto saranno giornalisti e professionisti del settore, tra cui Nello Scavo, Francesco Cancellato, Chiara Piotto, Roberta Lippi e Andrea Valesini, affiancati da altri protagonisti del panorama dell’informazione. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria qui.

Improvvisazione al femminile sul palco di Carmen Town

Domenica 10 maggio alle 20:00, il Carmen Town ospita una serata all’insegna della creatività e dell’imprevedibilità con Prospettive, lo spettacolo completamente improvvisato a cura delle Ragazze Improva. Sul palco nessun copione prestabilito: saranno infatti i suggerimenti del pubblico a dare vita a storie sempre diverse. Un’esperienza teatrale dinamica e coinvolgente, capace di alternare leggerezza ed emozione, dove tutto può accadere e ogni replica è unica. Per info sulle modalità di partecipazione e i prezzi visitare la pagina dedicata all’evento. Per saperne di più: info@improaccademia.it; 333 7331559.

A Brescia le emozioni senza tempo di Battisti e Mogol

Sabato 9 maggio alle 21:15 il Teatro Clerici ospita Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, uno dei progetti tributo più apprezzati in Italia dedicati all’indimenticabile repertorio di Lucio Battisti. Lo spettacolo propone una rilettura intensa e coinvolgente di brani intramontabili interpretati da una band affiatata e di grande esperienza, guidata dalla voce di Fabio “Red” Rosso e diretta musicalmente da Giovanni Vianelli, insieme a un ensemble di musicisti e voci. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketmaster e Ticketone. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 348888, Info@zedlive.com.

Moda sostenibile e vintage al Der Mast

A partire dalle 10 di domenica 10 maggio il Teatro Der Mast ospita una nuova edizione di Svuota Armadi, l’evento dedicato alla moda circolare e al fascino del vintage. Per tutta la giornata il pubblico potrà immergersi in un percorso fatto di capi selezionati con cura, tra abbigliamento second hand e pezzi unici capaci di raccontare storie e identità. L’iniziativa pone infatti al centro i temi dell’upcycling e della sostenibilità, promuovendo un approccio che valorizza il tempo, la qualità e l’originalità dei capi. A chiudere l’evento, dalle 18:00 alle 20:00, un aperitivo aperto a tutti. Per informazioni: associazioneapsalchimia@gmail.com.

Laboratorio tra natura, memoria e creatività

Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 12, Brescia ospita Giardino in te, un laboratorio botanico esperienziale pensato per intrecciare creatività e introspezione. L’appuntamento è presso Netea, con Rachele Nicoli a guidare l’esperienza: ogni partecipante potrà immaginare il proprio “giardino interiore”, per poi ricrearlo in miniatura utilizzando piantine, muschi, terriccio, semi ed elementi decorativi. Il laboratorio offre un’esperienza immersiva e coinvolgente, al termine della quale ciascun partecipante potrà portare con sé il proprio giardino in miniatura. Cliccare qui per acquistare il corso. Per maggiori informazioni chiamare il numero 352 0031725 o scrivere a info@netea25.it.

Tra cave di marmo e sapori del territorio

Domenica 10 maggio alle 16:00, a Botticino prende vita Botticino D.O.C. – Percorsi, esperienze, identità, un appuntamento che unisce cultura, paesaggio e tradizione enogastronomica in un’unica esperienza immersiva. L’iniziativa propone una visita guidata alle suggestive cave di marmo, per poi proseguire con una degustazione di vino Botticino D.O.C. presso le Cantine Tognazzi, dove i partecipanti potranno assaporare le eccellenze locali in un momento conviviale dedicato alla scoperta dei sapori del territorio. Per info sul luogo di ritrovo, abbigliamento e prezzi visitare la pagina dedicata. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria qui.

Fabrizio Corona in scena a Brescia

Domenica 10 maggio alle 21, Brescia accoglie una delle tappe del nuovo tour teatrale di Fabrizio Corona, che porta sul palco Falsissimo in una versione completamente rinnovata e dal vivo. L’appuntamento è al Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum. Al centro, un racconto personale che intreccia cronaca e riflessione sul sistema mediatico, affrontato con un linguaggio schietto e senza filtri. “Falsissimo” diventa così un’occasione per approfondire i temi già emersi online, ma in una dimensione più intima e immediata, dove la presenza scenica e il contatto diretto con gli spettatori aggiungono nuovi livelli di lettura. Biglietti disponibili online. Per info: 0572 78903, info@teatroverdimontecatini.it.