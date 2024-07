Il mistero della chiesa dei Miracoli

Monsignor Ivo Panteghini ha interpretato il curioso bestiario della facciata: è il passaggio salvifico al mondo cristiano

6 ' di lettura

La facciata della chiesa di Santa Maria dei Miracoli - © www.giornaledibrescia.it

È talmente affascinante da stordire quasi nella sua maestosa ed elegante bellezza. Ma la facciata della chiesa di Santa Maria dei Miracoli non è soltanto una delle testimonianze più illustri del Rinascimento bresciano, se non la più illustre. È molto di più, perché quell’insieme di mostri, bestie spaventose e segni religiosi a noi più familiari interrogano da secoli sul loro significato. Un significato che a oltre cinquecento anni dalla sua costruzione è andato completamente perso. Per svelare i