Il MarteS è tra i nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia

Tra i sette nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia nel 2024 c’è anche il Museo d’arte Sorlini di Calvagese della Riviera, il MarteS.

L’investitura

L’investitura è avvenuta martedì 26 novembre a palazzo Pirelli a Milano durante l’evento «RiconosciLO!», nel corso del quale l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha consegnato le targhe alle nuove realtà inserite nel circuito. Il numero totale di musei riconosciuti sale, quindi, a 208.

I musei che hanno ricevuto il riconoscimento, oltre al MarteS, sono la Fondazione Marcello Morandini di Varese, il Museo Internazionale Design Ceramico - Civica Raccolta Terraglia di Laveno Mombello (Varese), il Museo Civico Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese) e la Fondazione Officine dell'Acqua di Laveno Mombello (Varese). A questi si aggiungono la Fondazione Museo Barca Lariana di Pianello del Lario (Como) e il Museo Civico d’Arte e del Territorio Gianni Bellini di Sarnico (Bergamo).

Il riconoscimento

«Quest'anno – ha affermato l’assessora Caruso – “RiconosciLO!” assume un significato speciale, poiché celebriamo i vent’anni dall’introduzione del riconoscimento museale. È un traguardo che ci offre l’opportunità di riflettere su ciò che abbiamo costruito come istituzione e sulle sfide che ci attendono. Oggi, a distanza di vent’anni dalla delibera che diede il via a questo percorso, siamo orgogliosi di poter contare su 208 istituti riconosciuti, che rappresentano una rete capillare, viva e sempre più connessa con i territori. Ogni museo riconosciuto è un presidio di memoria, un laboratorio di creatività e un luogo in cui il passato incontra il futuro, mettendosi al servizio dei cittadini. Nel 2024 – ha aggiunto – Regione Lombardia ha finanziato 65 progetti dedicati ai musei, per un totale di quasi 945mila euro, investendo in innovazione, accessibilità e sostenibilità».

Al MarteS

Tra i prossimi appuntamenti previsti al MarteS c’è «Un’armatura per santi ed eroi»: giovedì 5 dicembre, alle 21, il museo di Calvagese ospiterà un incontro dedicato alle armature cinquecentesche, protagoniste di un’epoca di transizione tra arte, fede e guerra.

L’evento vedrà come relatore Marco Merlo, conservatore del Museo delle Armi Luigi Marzoli di Brescia, che esplorerà il significato e l’evoluzione delle armature del XVI secolo, soffermandosi sull’armatura rappresentata nella figura di San Michele arcangelo, opera attribuita a Fra’ Girolamo da Brescia. La tavola, che coniuga elementi artistici e simbolici tipici dell’epoca, è attualmente esposta nelle sale del MarteS, dove resterà fino al 7 gennaio.