Il libro «La battaglia di Stalingrado» è in edicola con il GdB

Il libro

Sulla sponda ovest del Volga, nella Russia sud-orientale, sorge Volgograd, un centro industriale che conta oggi oltre un milione di abitanti. Ma c'è stato un tempo in cui il suo nome era Stalingrado: tra il luglio 1942 e il febbraio 1943, fu teatro della battaglia che segnò l'inizio della fine per il Terzo Reich, capovolgendo le sorti della Seconda guerra mondiale.

Tra le rovine della città si affrontarono in battaglia i combattenti della Wehrmacht e dell'Armata Rossa, in una guerra di posizione destinata a concludersi con l'annientamento delle forze tedesche. Ancora oggi, la battaglia di Stalingrado resta una delle operazioni belliche più controverse dell'intero conflitto, che travolse con la medesima brutalità i militari di entrambi i fronti e la popolazione civile scrivendo una delle pagine più sconvolgenti nella storia del XX secolo.

Chi è l’autrice

Alessandra Colla, laureata in Filosofia all’Università Cattolica di Milano; giornalista pubblicista dal 1980, lavora da sempre nell’editoria; ha insegnato italiano, latino, greco, storia e filosofia nei licei; nel corso degli anni ha tenuto conferenze (anche all’estero), scritto articoli e saggi di storia e filosofia, tradotto testi, curato libri e riviste per contro di diverse case editrici, sempre in ambito storico.

Dal 2005 collabora con «Eurasia – rivista di geopolitica»; dal 2015 scrive sulle riviste di storia («Conoscere la storia», «Civilità romana», «Medioevo misterioso», «Bbc History») del gruppo Sprea, per il quale ha curato alcune monografie. Nel 2022 ha pubblicato con Editoriale Programma i libri «L’orso e l’acquila» e «Storia degli ordini cavallereschi».