Il Giardino dei ciliegi all'Odeon: «Un Čechov moderno e mai scontato»

Giulia Camilla Bassi

Francesca Mazza sarà Ljuba nell'opera di Čechov diretta da Leonardo Lidi che andrà in scena mercoledì 20 novembre al Teatro Odeon Giacinto Prandelli di Lumezzane: l'intervista

Orietta Notari, Francesca Mazza e Ilaria Falini nel Giardino dei Ciliegi - Foto Gianluca Pantaleo

Torna al Teatro Odeon di Lumezzane domani, mercoledì 20 novembre, il regista Leonardo Lidi con l’ultima tappa del suo Progetto Čechov. Dopo «Il Gabbiano» e «Zio Vanja», è la volta del «Giardino dei Ciliegi», considerata l’opera più celebre del grande drammaturgo russo. Spettacolo alle 20.45; posti ancora disponibili; biglietti (25-21 euro) su vivaticket o in biglietteria dalle 20. Abbiamo sentito Francesca Mazza, che in scena è Ljubov’ Andreevna, per parlare dello spettacolo. Francesca, cosa dob