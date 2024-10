Il calcio che dribbla il fascismo: le storie di Peruchetti e Beretta

Claudio Cambedda

Eraldo Monzeglio, due volte campione del mondo con la Nazionale, salvò i due bresciani grazie ai suoi rapporti con Mussolini. Alessandro Fulloni ne parla nel suo ultimo libro, «Il terzino e il Duce»

Un giovane Eraldo Monzeglio (a sinistra) con Giuseppe Volta - © www.giornaledibrescia.it

Calcio, Brescia e Resistenza in un libro pieno di colpi di scena. Da poco uscito nelle librerie si intitola «Il terzino e il Duce» (Ed. Solferino). L’autore è il giornalista modenese, trapiantato ad Ostia, Alessandro Fulloni, che si è occupato di cronaca romana fino al trasferimento a Milano nel 2012, ora in forze al Corriere della Sera, già autore del libro «Il caso Ostia» collegato alla storia di Tangentopoli. Lo abbiamo intervistato. Fulloni, com’è nata l’idea per questo nuovo libro? «Mi sono