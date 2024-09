Il bresciano Micheletti dirige a Roma «L’ultimo viaggio di Sindbad»

Enrico Raggi

Ispirata ai miti del Sud del mondo, l’opera di Silvia Colasanti va in scena il 16 ottobre al Teatro dell’Opera

«Da sempre frequento il teatro del Novecento, ma la messinscena di un’opera lirica contemporanea è una novità, esordio intrigante e salutare. Guardo avanti: non sono andato a cercare qualcosa, ma qualcosa mi ha raggiunto. Ogni arrivo è una partenza». Mercoledì 16 ottobre, al Teatro dell’Opera di Roma, va in scena la prima assoluta di «L’ultimo viaggio di Sindbad», racconto in musica della compositrice Silvia Colasanti, su libretto di Fabrizio Sinisi liberamente ispirato a testi di Erri De Luca,