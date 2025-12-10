Alle Grotte di Catullo di Sirmione spuntano i resti di un portico romano

Francesca Roman

Colonne in laterizio e pavimento in cocciopesto preservati da un crollo avvenuto 1700 anni fa

3 ' di lettura

Loading video... Nuove scoperte alle grotte di Catullo

Un porticato a U, con pavimento in cocciopesto e colonne in laterizi rivestite con stucco bianco ad imitare la pietra, che racchiudeva al suo interno un giardino privato, verosimilmente arricchito da fontane. Una struttura dipinta di rosso porpora che, grazie a un crollo avvenuto già in età romana, è rimasta probabilmente sepolta e non è stata «saccheggiata», come invece il resto della villa, arrivando fino ai giorni nostri. È una scoperta esaltante quella fatta nel sito delle Grotte di Catullo