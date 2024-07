Greg (senza Lillo) presenta il suo libro alla Riserva del Grande

Assieme a Lillo (Petrollo) forma una delle coppie comiche più longeve e consolidate della scena italiana, con un’attività che spazia dalla tv al cinema, dalla musica al teatro. Ma questa sera Claudio «Greg» Gregori si presenterà da solo, nelle vesti di autore letterario, al pubblico bresciano.

L’appuntamento

Alle 19.30 sarà ospite infatti della Riserva del Grande, in via Paganora a Brescia (retro del Teatro Grande) per presentare il suo libro comico «Il mio nome è Sorciosecco» (ed. Baldini e Castoldi) in dialogo con Stefano Rizzo di Nuova Libreria Rinascita, organizzatore degli incontri letterari in Riserva.

A seguire il rock and roll di Alle B. Goode Turboacoustic Trio che avrà con ospite speciale lo stesso Greg, chitarrista e grande appassionato di musica rockabilly.

Il romanzo

Protagonista del romanzo di Greg è un topo di nome Sorciosecco che si destreggia nel sottobosco criminale in compagnia di Gattabuia, Paperello e Nasone, formando un quartetto dalle peculiari passioni: Gattabuia ama il cinema, Nasone i cowboy, Sorciosecco la lettura, la musica e la creazione di figurine. La squadra imperversa per le strade di Roma, ma i suoi piani sono sconvolti da eventi imprevisti.