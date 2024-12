Gli eventi del weekend: dai concerti di Natale agli spettacoli circensi

Arte, musica, spettacoli dal vivo o, più semplicemente, momenti di svago con amici e famiglia: il nostro territorio propone iniziative per ogni gusto! Tra gli eventi in programma nel weekend in arrivo, infatti, non mancheranno ospiti speciali a teatro, concerti a lume di candela che celebrano la magia del Natale, visite guidate nei principali musei della città oppure a cielo aperto, passeggiando tra le vie del centro storico. Ecco una lista di attività interessanti a cui dedicare il proprio tempo nei giorni a venire. Gli eventi raccontati sono selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

I concerti Candlelight offrono un'esperienza musicale esclusiva, con eventi dal vivo che combinano originalità e qualità. Creati e organizzati da Fever, questi concerti mirano a rendere la musica classica e non solo, accessibile a un pubblico più ampio, grazie a una programmazione variegata adatta a tutti i gusti. Eseguiti da talentuosi musicisti locali, si tengono in location suggestive ambientate con migliaia di candele e invitano il pubblico a immergersi nelle opere più celebri di compositori rinomati, oltre a godere dei grandi successi di artisti internazionali, il tutto in un'atmosfera innovativa. Sabato 21 dicembre è tempo di Candlelight: i classici del Natale, in scena all’Auditorium Santa Giulia in via Giovanni Piamarta 4. Ecco gli orari disponibili: ore 17:30, 19:30 e 21:30. Prezzo a partire da 32 euro. Per i biglietti visitare il link. Per maggiori informazioni chiamare il 392 489 0202 o scrivere a info@dermast.it.

Spettacoli, film e teatro

Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, il grande tendone dell’Area San Polo di via Borgosatollo è pronto ad ospitare la nuova produzione intitolata “ON AIR – Liberi Di...”, uno degli spettacoli circensi più spettacolari e audaci al mondo, che saprà entusiasmare il pubblico bresciano. Un'esperienza unica, ricca di performance adrenaliniche che promettono di intrattenere e, al contempo, far riflettere. "La vita circense è spesso legata a un'idea di libertà", spiegano gli organizzatori. "On Air" è anche il segnale che si accende quando ha inizio una trasmissione radiofonica: negli anni '60, infatti, la radio rappresentava il modo più rapido per restare aggiornati. Illusione o realtà? È possibile scoprirne di più in questo nuovo, esilarante e sorprendente spettacolo targato Gravity Circus. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e TicketSms. Per informazioni rivolgersi al numero 389.04.787.05 o visitare il sito www.gravitycircus.it. Biglietti a partire da 19 euro. Gli spettacoli si terranno per l’intero fine settimana ai seguenti orari: giorni feriali alle ore 17:00; domenica e festivi: ore 17:00 e ore 20:45.

Il Teatro Clerici di via San Zeno 68 ospita Peter Pan il Musical, sabato 21 dicembre alle ore 21:00 e domenica 22 dicembre alle ore 16:30. Con Luca Nencetti nel ruolo di Peter Pan, Martha Rossi nel ruolo di Wendy, Renato Converso nel ruolo di Spugna, e la partecipazione speciale di Claudio Castrogiovanni nel ruolo di Capitan Uncino. Ispirato al celebre romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora straordinaria composta da Edoardo Bennato, Peter Pan - Il Musical ritorna sul palco con un nuovo, eccezionale cast, pronto a intraprendere un emozionante tour nei più prestigiosi teatri italiani. Biglietti a partire da 23 euro disponibili cliccando qui. Per informazioni: 030 348888, Info@teatroclerici.com.

Outdoor

L’associazione Oltre il Tondino ha organizzato Brixia e il magico tempo del Natale, un’affascinante visita guidata alla scoperta del magico tempo del Natale, celebrando il solstizio d'inverno. Ascolteremo una storia antica mentre passeggiamo per le vie del centro storico di Brescia, un viaggio che ci riporterà a un'epoca unica e speciale, quella del Natale. Ogni festività affonda le sue radici nella storia, e cercarle significa riscoprire il significato profondo che ogni celebrazione porta con sé. Il valore di quel "tempo" fuori dall’ordinario, un tempo altro, magico e speciale, in cui le regole quotidiane venivano sospese. Questa visita guidata vuole recuperare l’incanto dell’attesa e il valore di quei giorni, per farci comprendere che, sebbene il tempo delle feste possa trasformarsi, il suo significato resta immutato attraverso i secoli. Un percorso di circa un’ora, fra una spesa e l'altra, immersi nelle luminarie della città, alla ricerca dei simboli e dei significati antichi del Natale, con qualche curiosità che non mancherà di sorprenderci! L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle ore 10:00. Il costo per la partecipazione è di 10 euro a persona. Per info e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: info@oltreiltondino.it - 348 3831984.

Al Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum di Via Caprera 5 sta per arrivare un racconto insolito che mescola scienza, evoluzione e la totale casualità della vita. YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e conduttore televisivo, Barbascura X è conosciuto per il suo approccio unico e irriverente alla divulgazione scientifica, tanto da essere definito il "punk" del settore. Oggi è in tour con il suo nuovo spettacolo Sono qui per Caos, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, un racconto bizzarro che intreccia scienza, evoluzione, riflessioni esistenziali e il caos della vita. Con una laurea in chimica organica e un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, Barbascura X ha collaborato con prestigiosi laboratori in tutta Europa. È diventato celebre grazie alla sua serie Scienza Brutta, una parodia di pseudo-documentari che svela gli aspetti più sorprendenti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha collezionato oltre 90 repliche, portandolo sui più grandi palcoscenici italiani. Autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha anche creato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle ore 21:00. Biglietti disponibili su Ticketone, da 25 a 39 euro. Per informazioni: 328 3788702.

Arte e cultura

La mostra La stagione della migrazione a Nord I Visita guidata, in esposizione presso il Museo Santa Giulia, celebra il percorso artistico di Albaih, offrendo l'opportunità di esplorare, attraverso la sua arte, la cultura e la storia del Sudan. Il titolo della mostra prende spunto dal romanzo omonimo dello scrittore sudanese Tayeb Salih, la cui voce narrante diventa il filo conduttore dell'intero progetto espositivo. Questo romanzo, emblematico per la letteratura sudanese e africana in generale, è considerato un punto di riferimento fondamentale nella cultura post-coloniale. La stagione della migrazione a Nord traccia la carriera di Albaih, proponendo per la prima volta una personale analisi critica del suo lungo percorso come artista dissidente e esule. L'esposizione, che include lavori già presentati in mostre precedenti a New York e Copenaghen, si connette con la città di Brescia, interagendo con le sue caratteristiche uniche e consacrando l'artista in un contesto museale, coinvolgendolo direttamente anche da un punto di vista curatoriale per alcune delle sue installazioni site specific. Il tema centrale della riflessione di Khalid Albaih, artista ospite ICORN a Copenaghen (International Cities of Refuge Network) e fellow negli Stati Uniti per l'associazione Artists at Risk (branca di PEN International, l’istituzione internazionale che protegge la libertà di espressione), è l'esplorazione delle molteplici sfaccettature della "stagione della migrazione a Nord": dall'identificazione di un luogo come casa, al confronto con lo straniero, dalla percezione dell'Africa nel cosiddetto Occidente (un concetto non più solo geografico, ma anche ideologico) ai segni che ogni viaggio lascia nel cuore e nella memoria. Il servizio di visita costa 7 euro, a cui verrà sommato il prezzo di ingresso alla mostra. Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 11:30 di sabato 21 dicembre. Per maggiori dettagli chiamare il numero 030 8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com.