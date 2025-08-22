Botteri: «Protagonismo e buoni affari: la pace secondo Trump»

La giornalista ospite a Ponte di Legno per la seconda serata del festival «Il sentiero invisibile»

Stretta di mano tra Trump e Zelensky prima dell'incontro del 18 agosto scorso - Foto Afp/Andrew Caballero-Reynolds © www.giornaledibrescia.it

«Donald Trump ha un’idea di pace totalmente diversa da quella tipica della diplomazia occidentale, alla quale siamo abituati. A lui non interessa il senso profondo di ciò che possa essere la pace, gli interessa raggiungerla per essere protagonista e per fare accordi economici». Quando parla di guerra e di pace Giovanna Botteri prova a rimettere ogni pezzo al punto giusto dello scacchiere. Lo fa nel nome di un solo dio: il giornalismo. Non quello di parte né da tifoseria, ma perseguendo quell’ant