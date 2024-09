Carofiglio: «Il mondo è troppo complesso: sbagliamo in allegria»

Per correggere «la cattiva reputazione» che circonda gli errori e chi li commette, Gianrico Carofiglio ha composto un monologo ispirato a una frase di Goethe: «L’errore è ciò che rende più di ogni altra cosa amabile l’uomo».

Il testo diventerà un volumetto, in uscita a fine ottobre: ieri sera lo scrittore l’ha portato a Brescia, al festival LeXGiornate, nell’auditorium San Barnaba già «sold out» da qualche settimana.

I pronostici errati

La convinzione di Carofiglio è chiara: per progredire davvero bisogna essere capaci di «sbagliare in allegria», senza ascoltare troppo i pareri degli esperti, spesso rinchiusi nei loro «ossificati sistemi di credenze». Di previsioni errate, formulate da tecnici in apparenza infallibili, è piena la storia: Carofiglio ne ha elencate molte dall’800 ad oggi, fino a quella di chi profetizzò che non più di cinque persone al mondo sarebbero state interessate a possedere un computer. Uno psicologo della Pennsylvania ha studiato i pronostici errati: «Ne ha contati più di 82mila, la cui accuratezza era di poco inferiore a quella ottenuta col lancio di una monetina».

Questo, tuttavia, non significa che non dobbiamo fidarci degli esperti, ma che il mondo è troppo complesso anche per loro. Ottengono veri progressi i pochi che sono capaci di riconoscerlo e di imparare dai propri errori: «Quelli dotati di metacognizione, la capacità di giudicare la propria prestazione senza identificarsi con le scelte compiute». Bisogna insomma saper «uscire dalla trappola dell’ego», fonte di una «dissonanza cognitiva che ci spinge ostinatamente a difendere convinzioni rivelatesi sbagliate».

Elogio dell’improvvisazione

Lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«Accettare e sollecitare le critiche – ammonisce Carofiglio – è una buona premessa per riconoscere ed evitare gli errori». Tra i molti aneddoti c’è il ricordo di Bruno Trentin, il sindacalista che «mandava via i collaboratori che gli davano ragione per tre volte di seguito». E la sentenza di un grande «pensatore», il pugile Mike Tyson: «Tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia».

Partendo da qui Carofiglio tesse un elogio dell’improvvisazione, virtù da rivalutare perché nasce dalla consapevolezza che «il mondo sfugge alla nostra capacità di comprenderlo per intero». Essa scaturisce dalla «capacità di ascoltare gli altri, di osservare tutto senza mettere etichette e di afferrare al volo le opportunità offerte dallo sviluppo imprevedibile degli eventi».

Attingendo al suo passato di ex magistrato, Carofiglio invita a guardare i fatti con la lente della «preterintenzionalità»: «Termine giuridico che indica una conseguenza andata oltre le nostre intenzioni. Ma del tutto applicabile alla vita quotidiana, perché la stragrande maggioranza dei successi umani sono preterintenzionali». Grandi scoperte scientifiche sono nate da ricerche che tendevano a tutt’altro risultato; errori ribaltati in successi da ricercatori abili a «tenere gli occhi aperti e seguire le deviazioni impreviste».

Ecco allora perché gli errori rendono amabili: «Ci rendono amabili a noi stessi, perché ci fanno vedere nell’imperfezione una caratteristica fondamentale del nostro essere umani».