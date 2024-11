Giacomo Poretti: «L’umanità è ormai vittima del tornaconto»

Elisa Fontana

La pièce «Condominio mon amour», che andrà in scena a Brescia, è la terza che il comico allestisce con la moglie Daniela Cristofori: l’intervista

Giacomo Poretti in Condominio mon amour

Il licenziamento al tempo delle App. Di questo parla «Condominio mon amour», lo spettacolo scritto e interpretato da Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, con la regia di Marco Zoppello, in scena mercoledì e giovedì, alle 20.45, al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (Via Quinta, 4) per la rassegna «Colpi di Scena». Angelo è il custode di un condominio della «Milano-bene» da oltre trent’anni. Chiama gli inquilini per nome, custodisce le loro chiavi e i loro ricordi. Il condominio è da se